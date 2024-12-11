Фетисов рассказал, какой вопрос задал бы Путину во время прямой линии

Легенда советского, российского и мирового хоккея Вячеслав Фетисов рассказал, какой бы вопрос задал Владимиру Путину во время прямой линии президента РФ, сообщило интернет-издание «Абзац».

Вячеслав Фетисов отметил важность сохранения окружающей среды в современном мире. Он указал на ряд актуальных проблем. В частности, озеро Байкал — это источник 20% чистой воды на планете Земля. В настоящее время более 100 стран уже испытывают дефицит питьевой воды, поэтому озеро требует особой охраны, поделился мнением спикер.

«Я бы про природу задал вопрос, она важна. Особенно сохранность озера Байкал», — сказал «Абзацу» двукратный олимпийский чемпион.

Собеседник издания поделился мнением, что в ближайшие несколько лет главными ресурсами на планете Земля станут вода, воздух и лес. Вячеслав Фетисов призвал людей осознать важность сбережения окружающей среды, а также понимать взаимосвязь между природой и собственным здоровьем.

«Мне хотелось бы, чтобы наконец-то начали осознавать, что для нас природа – это вода, лес, воздух, которые должны являться приоритетом», — отметил Вячеслав Фетисов.

Отвечать на вопросы россиян в рамках прямой линии в нынешнем году президент Владимир Путин будет 19 декабря. В преддверии мероприятия Кремль составил топ-10 проблем, волнующих россиян.

Ранее сообщалось, что барнаулец собрал телевизор для просмотра прямой линии Путина.