ИА «Бел.Ру»: прозападная аудитория Redditа глумится над гибелью белгородцев и военных СВО

Reddit не слишком распространен среди русскоговорящей аудитории, потому что форумов на русском в нем нет. В России жители привыкли к «Пикабу» — аналогу «Реддита». Несмотря на это, американцы часто упоминают в своих постах или мемах Белгород, причем преимущественно именно в негативном контексте.

В мемах есть призывы к военным действиям в Белгороде. Например, предложение Евросоюзу освобождать Белгород. На рисунке изображен танк. Пользователи берут информацию из каналов Минобороны РФ или местных каналов Белгородской области и делают мемы, в которых призывают спасться от американских «Абрамсов» или придумывают центральному городу региона провокационные названия.

Теме СВО пользователи «Реддита» уделяют приоритетное внимание. Они откровенно желают белгородцам зла. Пишут, что россияне сами виноваты в гибели, что так они несут ответственность за все происходящее. Прозападная публика сочувствует ВСУ и запрещенным в РФ националистическим отрядам. Встречаются посты, где люди радуются смерти военных СВО или мирных людей.

Появляются в «Реддите» и фейковые видео. Например, на одном из них люди в спешке покидают город, творится хаос. Автор утверждает, что ВСУ зашли на территорию Белгорода, поэтому горожане спасаются. Видео плохого качества, поэтому понять что-то достаточно сложно.

Ранее мы сообщали, что в Россию прибыли представители иностранных СМИ, которые хотели задать несколько вопросов президенту РФ Владимиру Путину.