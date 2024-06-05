Песков рассказал о целях визита иностранных журналистов в Кремль

По его словам, приезд иностранных журналистов свидетельствует об их интересе к происходящему в стране. Песков отметил, что на представителей западных медиа также оказывается давление.

Он подчеркнул, что не все в странах коллективного Запада связано со свободой слова, и там применяются свои методы работы с журналистами. Песков добавил, что те, кто приехал на встречу с президентом Владимиром Путиным, стремятся сохранить качество мировых агентств и склоняются к тому, чтобы попытаться услышать российскую точку зрения.

Согласно Пескову, визит представителей мировых СМИ демонстрирует их желание разобраться в текущих событиях и донести до своих аудиторий объективную информацию о России и её позиции на мировой арене.

Ранее мы сообщали о том, что в США заявили о том, что сотни F-15 могут полететь в сторону России.