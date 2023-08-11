IBCS и Patriot: Министр Польши рассказал об учениях в центральной части республики

Учения проходят в центральной части Польши. Военные проверяют работу Patriot, первые установки которой были приобретены еще в 2018 году. Республика намерена купить еще несколько комплексов Patriot, чтобы обеспечить защиту границ республики. В ходе учений впервые использовали систему IBCS. Цель учений – проверить работу противовоздушной и противоракетной обороны, заявил министр Блащак.

Также стало известно, что Польша подписала контракт о приобретении 140 жилых контейнеров с целью размещения военных вдоль границы с Республикой Беларусь. Министр обороны Мариуш Блащак рассказал, что в городе Кольно примерно через три месяца военные будут проходить службу на постоянной основе. Дипломат отметил, что укрепление восточных границ защитит не только граждан Польши, но и соседних государств.

Укрепление восточного фланга в приоритете, поэтому в министерстве запланировали расширение численности армии до 300 тысяч человек и увеличению количества дивизий до шести.