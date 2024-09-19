Icom: взорвавшиеся в Ливане рации не выпускали последние 10 лет

Японская корпорация Icom сообщила , что модели раций, которые визуально похоже на те, что взорвались в Ливане, сняты с производства 10 лет назад. Информация опубликована на официальном сайте компании.

В компании заявили, что намерены предоставлять всю необходимую информацию для скорейшего разбирательства в данном деле. В Ливане взорвались рации, на которых нанесен логотип Icom. Портативное радио IC-V82, действительно, экспортировались на Ближний Восток в период с 2004 по 2014 год.

«Производство было прекращено около 10 лет назад, и с тех пор наша компания не поставляла его. Производство аккумуляторов, необходимых для работы основного блока, также было прекращено», — указали в компании Icom.

В компании исключили, что рации после 2014 года могли попасть на территорию Ближнего Востока через дистрибьюторов. В компании контролируют, в какие страны экспортируют их продукцию. Партнеры подписывают контракты, в которых указаны все требования японской корпорации. Документ составлен с учетом позиции Министерства экономики, торговли и промышленности.

Все рации производят на одном заводе, который расположен на территории Японии. Никаких филиалов за границей нет. В рациях компании отсутствуют любые взрывоопасные элементы.

Ранее сообщалось, что Израиль заранее открыл подставную компанию по производству пейджеров с взрывчаткой.