NYT: Израиль заранее открыл подставную компанию по производству пейджеров с взрывчаткой

Взрыв пейджеров на территории Ливана — это многоэтапная операция, подготовленная спецслужбами Израиля, сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Источники газеты — 12 действующих и бывших сотрудников министерства обороны и разведки, которые заметили след израильских спецслужб. Офицеры Израиля длительное время готовились к операции. Израиль создал подставную компанию, которая работала на рынке под видом производителя пейджеров международного уровня. Сообщается, что такая компания функционировала не одна. Таким образом офицеры запутывали следы, которые могли вывести на руководителей операции.

Компания продавала людям обычные пейджеры. В них взрывчатое вещество не устанавливали. Однако для представителей «Хезболлы» предоставляли другой товар. Источники сообщили, что в устройства вставляли батарейки, начиненные взрывчатым веществом PETN.

Сначала компания выпустила небольшое количество пейджеров. Их доставляли заказчикам с 2022 года. Затем лидер «Хезболлы» осудил мобильные устройства, которые, по его мнению, помогают агентам собирать информацию. Противник использовал это в своих целях и увеличил оборот продукции.

Ранее Сноуден объяснил, почему в Ливане произошла детонация пейджеров.