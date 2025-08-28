Идея на миллион: молодежь Подмосковья приглашают подать заявки на гранты до 15 сентября

Жителям Подмосковья предлагают до 15 сентября подать заявку на участие во всероссийском конкурсе «Росмолодежь.Гранты», сообщил REGIONS.

По информации издания, старт второго сезона конкурса состоялся 20 августа. Жители Подмосковья уже активно присоединяются к проекту. До 15 сентября есть возможность заявить о своем желании участвовать.

Глава Министерства информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе рассказала, что участники прошлых сезонов внести важный вклад в развитие региона. Молодые люди в своих проектах уделили внимание благоустройству городов, развитию добровольчества, поддержке нуждающихся, усовершенствованию сферы культуры и образования. Екатерина Швелидзе уверена, что в нынешнем сезоне будет представлено еще больше интересных предложений и эффективных решений.

По данным издания, победители получат финансовую поддержку для реализации авторских проектов в размере от 5 тыс. руб. до 1 млн. руб. Средства направляются из федерального бюджета. Гранты предоставляются в виде субсидий. Представить инициативы предложено в 19 номинациях.

Ранее сообщалось, что почти 70 организаций Подмосковья стали получателями грантов для ИТ-компаний.