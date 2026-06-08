«Шашлыкотерапия» против дедлайнов: психолог одобрила метод энтузиаста из Подмосковья

Пока одни жители Подмосковья ищут душевное равновесие в приложениях для медитации или уезжают в ретриты тишины, житель Дмитрова обнаружил собственный способ достичь внутренней гармонии. Причем делает он это прямо на своем садовом участке, сообщил REGIONS. Местный умелец предложил землякам освоить так называемую «шашлыкотерапию».

Под этим термином житель Подмосковья подразумевает практику осознанного приготовления мяса на древесных углях. По его заверениям, такое занятие по своему эффекту ничем не уступает полноценному сеансу психологической разгрузки.

И это, как подчеркивает автор идеи, вовсе не шутка про любовь к еде. За «шашлыкотерапией», по его убеждению, стоит совершенно серьезный подход к поддержанию ментального здоровья, построенный на простых и понятных каждому бытовых ритуалах.

Житель Подмосковья считает, что его метод отличается предельной простотой. Требуется лишь одно — убрать телефон подальше, забыть на время о рабочих сроках и обязательствах и полностью погрузиться в действие, уточняет он. Раздувание углей, отслеживание жара, своевременное вращение шампуров — все эти повторяющиеся, практически гипнотические движения, по его словам, вынуждают человека концентрироваться исключительно на моменте «здесь и сейчас».

Практикующий психолог Анна Рожкова в разговоре с REGIONS заявила: то, что в народе окрестили «шашлыкотерапией», с профессиональной точки зрения опирается на вполне крепкое научное обоснование. По словам специалиста, сам процесс термической обработки продуктов над открытым пламенем запускает работу парасимпатического отдела нервной системы человека — именно того ее звена, которое как раз и отвечает за расслабление, отдых и последующее восстановление организма, уточнила она.

«Монотонные повторяющиеся действия (переворачивание мяса, подкладывание углей) работают как якорь для внимания, аналогично дыхательным практикам или перебиранию четок. Это состояние легкого транса снижает уровень кортизола и дает нервной системе передышку. Кроме того, здесь задействованы сразу несколько сенсорных каналов: тепло, визуальный ряд (мерцание углей), обоняние и тактильные ощущения. Такая мультисенсорная стимуляция эффективно „заземляет“ и возвращает человека в реальность, прерывая цикл навязчивых мыслей», — отметила специалист.

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