«Идем как по тонкому льду»: Лукашенко рассказал о договоре по Союзному государству с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу высказался о Союзном государстве России и Белоруссии.

Как подчеркнул Лукашенко, Россия и Белоруссия стремятся выстроить союзное государство. По его словам, западные государства, включая США, были прекрасно осведомлены об этих планах. Белорусский лидер заявил, что он неукоснительно соблюдает соответствующий договор.

«Пытаемся выстроить некое союзное государство, идем как по тонкому льду, чего-то пытаемся сделать. Что, американцы и Запад это не знали? Знали! И я свято соблюдаю этот договор», — подчеркнул он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT также затронул тему внешнеполитического курса республики. По его словам, многовекторный курс страны на международной арене обусловлен исключительно экономическими причинами. Как подчеркнул белорусский лидер, именно прагматичные соображения лежат в основе стратегии Минска.

«Что касается многовекторной политики — она исходит из экономики», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко сделал заявление о Западе и бывших республиках СССР.