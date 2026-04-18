Эксперт рассказал, почему власти не препятствуют укреплению рубля

Укрепление рубля в 2026 году обусловлено сразу несколькими экономическими факторами и одновременно оказывает разное влияние на экономику: помогает сдерживать инфляцию, но усложняет ситуацию для экспортеров и бюджета.

Как пояснил агентству «Прайм» представитель Альфа-Форекс Александр Шнейдерман, рост курса национальной валюты связан с высокой ключевой ставкой Банк России, увеличением цен на нефть и стабильным притоком валютной выручки от экспорта.

Дополнительным фактором стало отсутствие активных операций Минфина на валютном рынке, а также пауза в обсуждении новых санкций со стороны Евросоюза. В совокупности это поддерживает рубль на более высоком уровне.

По оценке эксперта, в ближайшее время доллар может торговаться в диапазоне 75–80 рублей. Во втором квартале возможен более широкий коридор — примерно от 74,5 до 83 рублей, при этом не исключается дальнейшее укрепление российской валюты до уровня около 70 рублей за доллар.

Сильный рубль оказывает разнонаправленное влияние на экономику. С одной стороны, он снижает давление на цены и помогает бороться с инфляцией. С другой — уменьшает доходы экспортеров и поступления в бюджет, так как валютная выручка при конвертации приносит меньше рублей.

По этой причине, несмотря на негативные эффекты для отдельных отраслей, власти пока не предпринимают активных шагов для ослабления курса.

Ранее сообщалось, что золото и облигации могут заменить банковские вклады.