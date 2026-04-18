«Это была уже даже не пассивная агрессивная»: Чехова раскритиковала Артемия Лебедева за оскорбления Олеси Иванченко

Телеведущая Анфиса Чехова прокомментировала поведение дизайнера Артемия Лебедева в одном из выпусков шоу «Натальная карта». Поводом для критики стало его отношение к ведущей программы Олесе Иванченко. По мнению Чеховой, поведение Лебедева вышло за рамки допустимого, сообщил Super.ru.

По информации издания, в своем посте Анфиса заявила, что была поражена тем, с каким, по ее мнению, удовольствием дизайнер позволял себе сарказм и резкие высказывания в адрес ведущей.

«С самодовольной улыбкой, явно внутренне одобряя и даже гордясь своим поведением. С точки зрения психологии это была уже даже не пассивная агрессивная, а эмоциональное насилие», — высказала мнение телеведущая Анфиса Чехова.

По данным издания, Чехова не ограничилась единичным эпизодом и обратилась к истории вопроса. Она привела в пример несколько громких скандалов из мира российского шоу-бизнеса, напомнив: публичных людей порой жестко критикуют за гораздо более мягкие формулировки, чем те, что позволил себе Лебедев. И если так, продолжила телеведущая, то происходящее в студии «Натальной карты» тем более заслуживает публичного обсуждения. Оставлять подобное без внимания, убеждена она, никак нельзя.

По информации издания, Чехова выразила надежду на то, что дизайнер все же изменит манеру общения и принесет извинения — как самой Иванченко, так и телезрителям. Если же этого не случится, предупредила ведущая, закрывать глаза на подобные выходки не стоит.

По мнению телеведущей, проблему нужно выносить на публичное обсуждение: даже в рамках развлекательного формата нельзя допускать унизительного обращения к женщинам, не говоря уже о том, чтобы находить для этого объяснения.

Ранее сообщалось, что Олеся Иванченко не сдержала слез из-за ответов Артемия Лебедева.