Паспорт после 60: как новая инициатива может повлиять на путешествия и жизнь россиян

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко в разговоре с РИА Новости выступил с инициативой: он предлагает ввести обязательную замену паспорта по достижении гражданином 60-летнего возраста.

Свое предложение парламентарий аргументировал двумя причинами. Во-первых, как отметил Антропенко, средняя продолжительность жизни в России неуклонно растет. Во-вторых, по его утверждению, внешность человека с годами может существенно трансформироваться.

«Средняя продолжительность жизни в нашей стране растет и уже составляет 74,2 года. В связи с этим хочу предложить ввести еще одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности», — сказал Антропенко.

Особую актуальность, как отметил парламентарий, это приобретает в ситуациях, связанных с посадкой в самолет или поезд. Именно там, пояснил Антропенко, сотрудники транспортной безопасности вынуждены сверять фотографию в предъявленном документе с реальной внешностью пассажира. И если снимок сделан много лет назад и уже не соответствует облику человека, уточнил депутат, это может порождать дополнительные сложности при прохождении предполетного или предрейсового контроля.

Парламентарий отметил, что заграничный паспорт граждане обязаны менять каждые десять лет — такая процедура законодательно закреплена и регулярно проводится.

«Также наш президент Владимир Путин не раз отмечал, что мы стремимся к увеличению этого показателя до 80 лет», — добавил депутат.

По информации издания, действующее законодательство предписывает обязательную замену российского внутреннего паспорта при достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что российский голкипер Хайкин получил норвежское гражданство.