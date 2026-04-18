Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу сделал заявление, касающееся отношений западных государств с республиками бывшего Советского Союза. По словам белорусского лидера, западные страны на протяжении длительного времени прибегали к провокациям, направленным против России.

Как подчеркнул Лукашенко, эти действия совершались систематически — западные государства, утверждает он, всегда провоцировали республики бывшего СССР на противостояние с Российской Федерацией. Белорусский лидер высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не мог не понимать цели Запада.

«Слушайте, вы (Запад. — RT) всегда и нас, и Украину, и другие постсоветские республики провоцировали против России. Вы всегда провоцировали. И Володя Зеленский что-что, а это знал. Знал — и я тоже знал и знаю сейчас», — подчеркнул глава республики.

Ранее сообщалось, что Лукашенко призвал США перенимать опыт Белоруссии по реальной демократии. Лидер республики в интервью ведущему RT Санчесу также назвал власти США диктаторами.