Разбитые стекла и срочная эвакуация детей: детали атаки БПЛА на роддом в Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на регион. По его словам, противник начал наносить удары средствами БПЛА с раннего утра сегодня, 18 апреля.

Как заявил глава региона, режим угрозы в настоящий момент сохраняется. Зафиксировано падение дрона в непосредственной близости от родильного дома в городе Новокуйбышевске. В результате происшествия, уточнил Федорищев, в здании выбиты стекла.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших в результате инцидента нет. Все дети и пациентки, сообщил он, переведены в соседние медицинские учреждения. На месте происшествия, по информации главы региона, развернут оперативный штаб.

Вячеслав Федорищев также напомнил жителям о телефоне экстренных служб — 112. В случае обнаружения беспилотного летательного аппарата или его фрагментов, предупредил губернатор, необходимо незамедлительно обращаться по этому номеру.

«Фото- и видеофиксация БПЛА, последствий их применения ЗАПРЕЩЕНЫ», — предупредил жителей губернатор.

Ранее сообщалось, что ПВО и РЭБ нейтрализовали беспилотники в небе над Воронежем.