Сколько будут учиться старшеклассники: новые нормы

В России установлены официальные рамки учебной нагрузки для учеников 10–11 классов. Объем занятий за два года обучения будет находиться в определенных пределах в зависимости от формата учебной недели.

Как сообщили РИА Новости в Минпросвещения России, суммарная учебная нагрузка для старшеклассников за два года составит от 2312 до 2516 часов. Эти параметры закреплены в федеральных образовательных стандартах.

По словам представителя ведомства Максим Костенко, нижняя граница рассчитана для школ с пятидневной учебной неделей. В этом случае максимальная нагрузка составляет около 34 часов в неделю.

Если образовательное учреждение работает по шестидневной системе, недельный объем занятий может достигать 37 часов. Соответственно, общий показатель учебных часов за два года оказывается выше.

В ведомстве подчеркнули, что данные нормы учитывают санитарные требования и направлены на баланс между учебной нагрузкой и сохранением здоровья школьников.

Также уточняется, что обновленный образовательный стандарт для 10–11 классов уже разработан и начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Он будет регулировать структуру и содержание обучения в старшей школе.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном открыли запись в 10 школьных лагерей.