Психолог объяснила, как распознать возможную ложь в разговоре

Распознать ложь по отдельным жестам или мимике невозможно, заявляют специалисты. Поведение человека нужно оценивать комплексно, учитывая контекст, речь и невербальные реакции. Об этом пишет « Газета.Ru ».

По словам психолога Елена Спирина, распространенное мнение о том, что ложь можно определить по отдельным движениям — например, взгляду или жестам, — не соответствует действительности.

Эксперт отмечает, что в первую очередь важно учитывать базовое поведение человека: одни активно жестикулируют, другие ведут себя сдержанно. Оценка возможного несоответствия начинается только в момент конкретного вопроса, когда сравниваются слова, эмоции и телесные реакции.

Среди дополнительных ориентиров специалист выделяет особенности движения глаз и так называемые «ключи доступа» — по ним можно понять, обращается ли человек к памяти или конструирует ответ. Однако это не является прямым признаком обмана, а отражает процесс мышления.

Также внимание стоит обращать на рассинхронизацию речи и тела: несоответствие жестов словам или краткие паузы могут говорить о внутреннем напряжении, но не обязательно о лжи. Иногда это связано с обдумыванием ответа или эмоциональной реакцией.

Отдельно отмечаются «сбои» в жестах, когда движение резко прерывается, а также действия по выравниванию предметов — это может быть способом снизить напряжение, а не попыткой скрыть информацию.

Психолог подчеркивает, что ни один признак не является доказательством обмана. Оценивать поведение можно только в совокупности повторяющихся сигналов и контекста разговора.

