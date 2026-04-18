Продукты‑провокаторы: что съесть утром, чтобы не спровоцировать дискомфорт в желудке

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова в интервью RT предупредила о продуктах, которые не рекомендуется употреблять на голодный желудок. По ее словам, в первую очередь под запретом в таком состоянии оказываются жирные и жареные блюда.

К числу нежелательных вариантов для завтрака натощак специалист отнесла также фастфуд, колбасные изделия, различную выпечку с высоким содержанием жира. Помимо этого, как отметила Маргарита Белоусова, на пустой желудок не следует есть острые блюда — подобная пища способна спровоцировать изжогу.

«Подобные продукты способствуют расслаблению нижнего пищеводного сфинктера — клапана между желудком и пищеводом, что приводит к замедлению опорожнения желудка. Это, в свою очередь, повышает риск заброса кислоты в пищевод и появления изжоги, особенно если есть быстро и большими порциями», — добавила она.

У человека, не имеющего хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, такие последствия, как пояснила эндокринолог, чаще всего ограничиваются кратковременным дискомфортом. Однако для пациента с уже существующей патологией, например с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, данный симптом может проявляться максимально интенсивно.

«Также натощак не рекомендуется есть продукты с высоким содержанием простых углеводов, допустим, выпечку из белой муки, конфеты или сладкие хлопья, поскольку это вызывает резкий подъём уровня сахара в крови», — подчеркнула специалист.

Кроме того, как добавила Маргарита Белоусова, подобные продукты не обеспечивают длительного чувства сытости. Следствием этого, по ее словам, становится возвращение голода уже через один-два часа после еды, что может провоцировать лишние перекусы и сбивать нормальный режим питания.

