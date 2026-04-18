Убийца полицейского блокирован под Орском: что известно о перестрелке

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале сообщила, что нарядом Госавтоинспекции злоумышленник, устроивший стрельбу по полицейским, был обнаружен и блокирован в районе села Белошапка.

В настоящее время, по имеющимся данным, ожидается прибытие сотрудников Росгвардии, а также следственно-оперативной группы, которой предстоит проводить дальнейшие процессуальные действия.

Официальный представитель МВД РФ напомнила, что в четверг, 16 апреля, сотрудники отдела полиции № 3 Межмуниципального управления МВД России «Орское» выехали в поселок Аккермановка. Целью визита было задержание лица, которое на тот момент находилось в федеральном розыске. Однако, как только правонарушитель заметил прибывших полицейских, он открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.

В результате перестрелки, по официальным данным, один сотрудник органов внутренних дел погиб на месте. Еще трое полицейских получили ранения различной степени тяжести.

«Мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего продолжаются», — написала в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

