«В семье не без урода. Всякое бывает»: Захарова прокомментировала попытки Украины исказить историческую память

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в интервью информационному агентству ТАСС прокомментировала заявления Украины, которые, по ее мнению, направлены на искажение исторической памяти. Дипломат предложила оценивать их с помощью русской пословицы «в семье не без урода».

«Вы знаете, ну, как говорится, в семье не без урода. Тоже русская народная пословица. Всякое бывает», — высказала мнение Мария Захарова.

Беседа состоялась в преддверии Дня памяти жертв советского народа, который будет отмечаться впервые — 19 апреля. Как отметила Захарова, подобные тенденции по пересмотру истории наблюдались в 80-е и 90-е годы прошлого века и среди молодежи в самой России.

«Я говорила, что, к сожалению, были тенденции и у нас в стране, и в нашем обществе, когда молодежь, молодые люди 20-30 лет в 80-90-е годы сидели с фронтовиками за одним столом, со своими дедами или со своими порой даже отцами. И вальяжно рассуждали о том, что якобы, вот, неплохо было бы, чтобы все-таки Третий рейх тогда, как они считали, распространил бы свое влияние, как это и было запланировано по плану "Ост", на Восток», — отметила Захарова.

По словам представителя российского дипведомства, тогда многие молодые люди не были осведомлены о том, что в гитлеровском плане «Ост» речь шла не столько о завоевании территорий, сколько о так называемом «очищении» земель от местного населения — то есть о массовом уничтожении людей.

«И славянскому, в частности, населению этих мест предписывалась роль либо обслуживания, как там в Третьем рейхе говорили, "высшей расы", либо в случае, если неспособные, а гитлеровцы считали славян неспособными к качественному функционированию в этой жизни, — тогда им предписано было быть уничтоженными», — рассказала официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова призвала прилагать усилия по сохранению исторической памяти в первую очередь на территории самой России. По ее словам, именно внутри страны необходимо бережно относиться к событиям прошлого и передавать их следующим поколениям без искажений.

«Прежде чем критиковать других, давайте все-таки в большей степени заботиться о самих себе. Будем сами сохранять историческую память, будем знать историю, будем чтить свято наших героев. И остальные за нами потянутся», — заключила официальный представитель МИД РФ.

