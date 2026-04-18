Атака БПЛА ВСУ на регионы России 18 апреля 2026: последние новости, эвакуация новорожденных, горящие резервуар и здание

Выбитые стекла в роддоме и срочная эвакуация рожениц, пожар вблизи порта и возгорание резервуара с топливом, повреждение строящегося здания — в ночь на 18 апреля и субботним утром ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать разные регионы РФ. Губернаторы предоставили подробности отражения атак и сообщили, есть ли пострадавшие.

Ленинградская область: возгорание в районе порта

В субботу, 18 апреля, утром на всей территории Ленинградской области был отменен режим беспилотной опасности. Об этом в канале МАХ проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко. По его данным, за ночь силами ПВО уничтожено 27 БПЛА, запущенных противником.

«В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется. Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано», — написал в МАХ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Самарская область: экстренная эвакуация новорожденных

Как сообщил в канале МАХ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, в городе Новокуйбышевске зафиксирован инцидент с беспилотным летательным аппаратом. Дрон упал в опасной близости от здания родильного дома — всего в нескольких метрах от него. Ударной волной, по предварительным данным, выбило оконные рамы в самом учреждении.

Глава региона проинформировал, что всех детей и рожениц оперативно перевели в соседние больницы и медицинские центры. На месте происшествия, добавил Федорищев, уже начал работу оперативный штаб, который координирует дальнейшие действия.

«Пострадавших нет», — проинформировал в МАХ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Севастополь: горел резервуар с остатками топлива

В ночь на субботу, 18 апреля, над Севастополем была отражена новая массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев, сообщило РИА Новости.

По словам Развожаева, средства противовоздушной обороны сработали эффективно, однако падение обломков сбитых дронов привело к возгоранию. В частности, загорелся резервуар, в котором находились остатки топлива. Информации о пострадавших и масштабах пожара в оперативном сообщении пока не приводится. Губернатор пообещал держать жителей в курсе развития ситуации.

«Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 22 БПЛА», — написал в канале МАХ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ростовская область: утром 18 апреля беспилотная опасность сохраняется

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале МАХ сообщил, что в ночь на 18 апреля на регион противник совершил воздушную атаку, в результате которой в двух городах и пяти районах было уничтожено более десятка БПЛА. По информации главы региона, никто из жителей не пострадал.

«В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Воронежская область: зафиксированы повреждения в строящемся многоквартирном доме

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в канале МАХ сообщил, что в небе над Воронежем дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов. Как сообщается в оперативной информации, дроны были уничтожены либо подавлены.

Однако, по имеющимся данным, падение фрагментов сбитых БПЛА не обошлось без последствий. Повреждения фиксируются в строящемся многоквартирном доме. Специалисты продолжают обследование территории.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

