Концлагеря, карательные операции и подвиги: в лицее Химок прошло мероприятие ко Дню единых действий памяти геноцида

В лицее №10 подмосковных Химок в четверг, 16 апреля, состоялось патриотическое мероприятие. Оно было приурочено ко Дню единых действий, который посвящен памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. С приветственным словом к собравшимся обратилась депутат Химок Юлия Мамай, сообщила администрация городского округа.

«День единых действий — это день скорби и памяти. Миллионы мирных жителей нашей страны стали жертвами нацистского террора. Мы не имеем права забывать эти страшные страницы истории. Наш долг — передать правду молодому поколению, чтобы уроки прошлого никогда не потеряли своей силы», — отметила Юлия Мамай.

Участникам встречи, среди которых были школьники, рассказали о масштабах трагедии, затронувшей миллионы советских граждан. В ходе мероприятия, по информации организаторов, говорили о концентрационных лагерях, о карательных операциях, проводившихся на оккупированных территориях, а также о том, сколько жизней унесла нацистская политика геноцида. Школьники, как уточняется, узнали о подвигах тех, кто спасал людей, и о том, насколько важно сегодня противостоять попыткам переписать историю.

Депутат Химок Артур Каримов, принявший участие в мероприятии, отметил, что подобные встречи помогают молодежи осознать всю глубину трагедии военных лет. По его словам, они воспитывают уважение к истории своего народа и не позволяют забыть, какой ценой была завоевана Победа.

Ранее сообщалось, что в Химках отремонтировали памятник «Противотанковые ежи».