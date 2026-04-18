Налоговая отчетность: россиянам напомнили о сроках подачи 3-НДФЛ

У россиян остается менее двух недель, чтобы подать декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Отчитаться необходимо до 30 апреля в случаях, когда налог не был удержан автоматически.

Как пояснила РИА Новости основатель УЦ «Бизнес и налоги», глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук, в большинстве ситуаций налог на доходы физических лиц удерживается автоматически работодателями или другими налоговыми агентами. Однако ряд доходов требует самостоятельного декларирования.

К таким случаям относятся, например, продажа имущества, находившегося в собственности меньше установленного срока, получение доходов из-за рубежа, выигрыши в лотереях от 4 до 15 тысяч рублей, а также дорогостоящие подарки от лиц, не являющихся близкими родственниками.

Для отчетности за 2025 год используется обновленная форма декларации, утвержденная ФНС России. Заполнить и подать документ необходимо не позднее 30 апреля.

После подачи декларации налог, если он начислен, нужно уплатить до 15 июля 2026 года.

Эксперты подчеркивают, что несоблюдение сроков может привести к штрафам и начислению пеней, поэтому налогоплательщикам рекомендуется заранее проверить свои доходы и при необходимости подготовить документы.

