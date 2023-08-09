«Идут, роют, ищут»: Как россиянам поступать, если их двор оккупировали закладчики
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Закладчики среди белого дня ищут свои дозы, чем нарушают покой местных жителей городов, сообщает properm.ru. Издание рассказывает, как надо вести себя горожанам.
«Да как же они надоели! Ведь никого не стесняются, рядом дети играют, белый день. Нет, идут, роют, ищут», - рассказывает жительница Перми, которая страдает от действий закладчиков в самом центре города
Жителям рекомендуют запомнить внешность людей, которые ищут или оставляют закладки. Если эти люди передвигались на автомобиле, то рекомендовано записать номер и марку авто. Желательно пронаблюдать, в какую сторону поедет автомобиль. Также можно снять происходящее на камеру телефона, но важно осознавать опасность таких действий. Предварительно стоит сразу позвонить в полицию, возможно сотрудники правоохранительных органов успеют задержать наркоманов или распространителей.
В полицию можно сообщить, если есть подозрения о том, где хранят свертки с наркотическими веществами. Обычно закладчики стараются расположить их в выемках в старых зданиях, закинуть в кусты или спрятать в подъездах. При обнаружении подозрительного свертка лучше незамедлительно позвонить в полицию.
В Перми местные жители самостоятельно пытаются бороться с закладчиками. Выбирают от каждого подъезда дежурного, который патрулирует участок. В ГУ МВД РФ по Пермскому краю призывают отказаться от самодеятельности. Это может быть опасно, к тому же не получится обвинить преступников без наличия доказательств.