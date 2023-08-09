«Идут, роют, ищут»: Как россиянам поступать, если их двор оккупировали закладчики

Закладчики среди белого дня ищут свои дозы, чем нарушают покой местных жителей городов, сообщает properm.ru . Издание рассказывает, как надо вести себя горожанам.

«Да как же они надоели! Ведь никого не стесняются, рядом дети играют, белый день. Нет, идут, роют, ищут», - рассказывает жительница Перми, которая страдает от действий закладчиков в самом центре города

Жителям рекомендуют запомнить внешность людей, которые ищут или оставляют закладки. Если эти люди передвигались на автомобиле, то рекомендовано записать номер и марку авто. Желательно пронаблюдать, в какую сторону поедет автомобиль. Также можно снять происходящее на камеру телефона, но важно осознавать опасность таких действий. Предварительно стоит сразу позвонить в полицию, возможно сотрудники правоохранительных органов успеют задержать наркоманов или распространителей.

В полицию можно сообщить, если есть подозрения о том, где хранят свертки с наркотическими веществами. Обычно закладчики стараются расположить их в выемках в старых зданиях, закинуть в кусты или спрятать в подъездах. При обнаружении подозрительного свертка лучше незамедлительно позвонить в полицию.

В Перми местные жители самостоятельно пытаются бороться с закладчиками. Выбирают от каждого подъезда дежурного, который патрулирует участок. В ГУ МВД РФ по Пермскому краю призывают отказаться от самодеятельности. Это может быть опасно, к тому же не получится обвинить преступников без наличия доказательств.