Специальный день поминовения: архиепископ Аксий возглавил богослужение в родительскую субботу

В Ильинском храме деревни Лемешово в субботу, 21 марта, прошло торжественное богослужение, которое возглавил Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Владыка совершил Божественную литургию, а по ее завершении — заупокойное чинопоследование, известное как панихида, сообщила администрация городского округа Подольск.

Великий пост в православной традиции — это не только время личных духовных усилий, но и период особой молитвы о тех, кто уже оставил земную жизнь. Именно поэтому Церковью установлены специальные дни — родительские субботы, когда верующие возносят молитвы об упокоении усопших православных христиан.

В такие дни многие жители Подольска устремляются в храмы, чтобы через молитву ощутить неразрывную связь между поколениями. Эта духовная нить соединяет с предками, помогает глубже осознать свою причастность к истории родного края и укрепляет чувство общности.

Богослужение прошло в обстановке умиротворения и особой молитвенной сосредоточенности. Как подчеркивают священнослужители, именно в вере заключена та сила, которая позволяет человеку жить осмысленно, творить добрые дела и хранить память для тех, кто придет следом.

