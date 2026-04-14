Перераспределение жидкостей, моторика ЖКТ и ферменты: как невесомость меняет течение болезней

Болеть в космосе, как выясняется, значительно тяжелее и опаснее, чем на Земле. Об этом Здоровью Mail рассказала врач-хирург, младший научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Виктория Кириченко.

По словам специалиста, многие привычные земные заболевания в условиях орбиты протекают совершенно иначе. Виной тому — специфические факторы космической среды.

Ситуацию дополнительно осложняют сразу несколько моментов: невозможность быстрой эвакуации на Землю в экстренном случае, весьма ограниченные возможности бортовой медицины на МКС, изменение действия привычных лекарственных препаратов, а также необходимость получать дистанционные консультации от узкопрофильных врачей, которые находятся на планете.

«Лечиться на орбите тоже сложнее. В условиях микрогравитации происходят изменения в фармакокинетике (всасывание, распределение, метаболизм и выведение) некоторых препаратов», — отметила эксперт.

Кириченко поясняет, что все дело в перераспределении жидкостей в организме в условиях невесомости, изменении моторики желудочно-кишечного тракта, а также в переменах объема распределения и активности различных ферментов. Все эти факторы влияют на то, как протекает болезнь и как на нее реагируют лекарства.

Что же касается чисто технической стороны, например, при банальном насморке, то, как уточняет эксперт, космонавты могут следовать рекомендациям с Земли. Для этого в бортовых аптечках всегда есть необходимые средства: сосудосуживающие спреи и солевые растворы для промывания носа. Однако даже с такой, казалось бы, простой проблемой в космосе справляться сложнее, чем в привычных земных условиях.

