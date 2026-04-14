В Ступине появится завод по производству функционального питания

В городском округе Ступино на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ступино Квадрат» построят завод по производству функционального питания, проект реализует компания «СОФОС БИОТЕХНОЛОДЖИ» — в него вложат почти 178 млн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Площадь производственно-складского комплекса составит порядка 3 тыс. кв. м, на предприятии будет создано более 110 рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, ввести объект в эксплуатацию планируют в 2028 году. Мощность производства составит 1 тыс. тонн функционального питания в год.

