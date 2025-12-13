Игорь Верник и «Мосводоканал»: почему суд отказался рассматривать иск о задолженности

Судебное разбирательство по поводу задолженности народного артиста Игоря Верника перед «Мосводоканалом» не состоялось на стадии возбуждения дела, сообщило РИА Новости.

Мировой судья московского участка вынес определение о возврате искового заявления, что является не отказом в удовлетворении требований, а указанием на их некорректное процессуальное оформление.

«Судом вынесено определение о возвращении заявления. Истец: "Мосводоканал" (АО), ответчик: Верник Игорь Эмильевич», — сказано в материалах.

Предметом спора, зарегистрированного 4 сентября, являлось взыскание накопившихся платежей за пользование жилым помещением, коммунальные ресурсы, тепловую и электрическую энергию. Объем финансовых претензий в открытом доступе не раскрывается.

Данное решение приостанавливает течение дела, но не закрывает его окончательно. После устранения указанных судом замечаний «Мосводоканал» сохраняет право на повторную подачу идентичных требований в рамках нового искового производства.

