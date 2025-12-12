Юрист рассказала, можно ли забрать наследство умершего и «забыть» про переходящие долги

Многие россияне уверены, что, получив в наследство квартиру или автомобиль, они автоматически освобождаются от финансовых обязательств умершего родственника. Однако это опасное заблуждение. Вступая в наследство, человек принимает на себя не только активы, но и пассивы — все долги, кредиты и займы. Об этом в интервью RuNews24.ru напомнила юрист Светлана Стрежнева, ссылаясь на статью 1112 Гражданского кодекса РФ.

Как напомнила эксперт, закон не позволяет выбрать «сливки»: либо идет прием наследства целиком — с имуществом и долгами, либо придется отказаться от всего. Попытка принять квартиру, но «забыть» про ипотеку по ней, обречена на провал.

Ответственность наследников за долги наследодателя является солидарной (ст. 1175 ГК РФ). Это означает, что любой кредитор — банк, микрофинансовая организация или частный заимодавец — вправе требовать погашения всей суммы задолженности с любого из наследников, принявших наследство, или со всех сразу.

При этом пределом финансовой ответственности является стоимость полученного имущества. Например, если долг составляет 2 млн рублей, а наследственная масса оценена в 1,5 млн, наследники обязаны выплатить только полтора миллиона, и их личное имущество в расчет не берется. К сожалению, как отмечает Стрежнева, многие наследники узнают о скрытых долгах слишком поздно, уже после вступления в права.

С 24 ноября 2025 года в России заработает важное нововведение, призванное снизить такие риски. Согласно изменениям в Основы законодательства о нотариате (Федеральный закон от 23.11.2024 № 407-ФЗ), нотариусы при открытии наследственного дела получат право и обязанность запрашивать информацию о долгах наследодателя из Центрального каталога кредитных историй и бюро кредитных историй. Это позволит наследникам принимать взвешенное решение: стоит ли вступать в наследство, зная полную картину финансовых обязательств. Однако закон не гарантирует выявление абсолютно всех долгов, особенно неоформленных официально или перед частными лицами.

Что же делать, если наследство уже принято, а долги оказались настолько велики, что превышают стоимость полученного имущества? В этом случае юрист предлагает радикальный, но законный выход — инициировать процедуру «банкротства наследственной массы» (ст. 223.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). Это судебный процесс, в рамках которого все имущество умершего будет собрано, оценено и направлено на погашение долгов перед кредиторами в установленной законом очередности. Если средств окажется недостаточно для полного расчета, остаток долга будет списан, и наследники не будут нести по нему ответственность за счет своего личного имущества.

Таким образом, принять наследство сегодня — это не просто прийти к нотариусу с заявлением. Это серьезный финансовый и юридический шаг, требующий предварительной проверки. Оптимальной стратегией является сбор максимально полной информации о долгах наследодателя до подачи документов.

