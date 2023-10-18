«Игра в кошки-мышки»: Эксперт Миттал назвал главное оружие РФ в зоне СВО

Издание « Forbes » публикует материал, автор которого - технолог и системный инженер Викрам Миттал - назвал главное оружие, превосходство которого позволит участникам вооруженного конфликта на Украине одержать победу. Технологию успешно применяют и в боях между Палестиной и Израилем.

«Проблемы борьбы с беспилотниками, с которыми сталкиваются Украина и Израиль, подчеркивают динамику игры в кошки-мышки между беспилотниками и технологиями борьбы с беспилотниками.», - рассказывает автор материала Forbes

Военные РФ выработали эффективную стратегию. Беспилотники патрулируют заграждения армии России. Как только бойцы Украины подходят к ограждениям, по ним начинает работать артиллерия.

Применить кинетические системы противодействия Украина не имеет возможности. Сигнал об этом сразу поступает российским бойцам. Тогда артиллерия отработает и по точкам, откуда будет поступать сигнал.

Викрам Миттал считает, что решающую роль в конфликте между Украиной и Россией сыграют беспилотники. Победу одержит та сторона, у которой БПЛА будет больше. Эксперт считает, что именно применение армией РФ беспилотников привело к провальному контрнаступлению ВСУ. Эксперт отмечает, что прорыв первых дней военных ХАМАС также стал последствием успешного применения беспилотников.

«Рынок коммерческих беспилотных летательных аппаратов быстро развивается, и технологии борьбы с беспилотниками часто отстают от него. По мере того как беспилотные летательные аппараты приобретают новые возможности, их можно использовать для выполнения задач, в которых системы борьбы с беспилотниками неэффективны», - пишет автор материала Forbes

Украина разрабатывает и внедряет системы борьбы с беспилотниками, но военные РФ находят способы обходить любые ограничения. К тому же, технологии постоянно модернизируются. Средства ПВО также не способны сбивать беспилотники маленького размера.