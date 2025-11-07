Игра в слухи: почему старые кадры из аэропорта Челябинска вызвали ажиотаж вокруг хоккеиста Кравцова?

По информации издания, в Сети появилось видео. На нем хоккеист находится в аэропорту. Некоторые источники сообщили, что Виталий Кравцов был замечен в Челябинске. Хоккеист играл в составе «Ванкувера». Клуб выставил форварда на безусловный драфт отказов, в результате чего он стал неограниченным свободным агентом в НХЛ. В телеграм-каналах появилась неофициальная информация, что игрок вернулся в Россию. В КХЛ права на хоккеиста остаются за «Трактором». Подписчики телеграм-каналов предположили, что Кравцов снова подписал контракт с российской командой.

Источник «Курса дела» в руководстве «Трактора» сообщил, что видео, распространившееся в Сети, действительно было снято в аэропорту Челябинская. Однако оно не новое. Ранее это же видео уже было опубликовано. По информации источника, хоккеист действительно прилетел в Россию. Сейчас Виталий Кравцов находится во Владивостоке.

