Опальный форвард СКА высказался о предполагаемом конфликте с Ларионовым

30-летний форвард переходил в межсезонье в петербургский клуб из «Спартака» в качестве звезды КХЛ. Однако в СКА Голдобин несколько раз оказывался в запасе, а Ларионов критиковал его за отсутствие рабочей этики и слабую самоотдачу.

«Никакого конфликта нет, конечно. Меня не задевает открытая критика Игоря Николаевича. Если так говорит, значит, возможно, так и есть. Я же не буду спорить. Каждый при своем мнении», — сказал Голдобин.

Хоккеист подчеркнул, что находится в прекрасной физической и ментальной форме и готов выжимать из себя максимум.

В 17 матчах нынешнего сезона Голдобин набрал 10 (3+7) очков.

