ИИ-патрули на дорогах Подмосковья: как нейросеть ищет незаконные постройки и грозит ли вам проверка?

Муниципальный земельный контроль в Подмосковье переходит в цифровое пространство. В интервью REGIONS юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев объяснил принципы работы новой технологии, на что именно нацелен ИИ и какие последствия ожидают нарушителей.

«Суть механики такая: по округам ездят автомобили муниципального земельного контроля, на них стоят камеры и датчики. Они фиксируют изменения на участках — появились новые постройки, площадки, контейнеры, техника, складирование и т. п. Если система видит признаки нецелевого использования, собственнику направляют уведомление о недопустимости нарушения в личный кабинет, а дальше уже должностные лица проверяют и, при подтверждении, оформляют материалы по установленной процедуре», — сообщил Илья Русяев.

Эксперт пояснил, что с юридической точки зрения нецелевым считается использование, когда реальная деятельность на земле противоречит ее категории и разрешенным видам пользования. Например, участок, имеющий ВРИ «индивидуальное жилищное строительство», должен использоваться преимущественно для возведения жилого дома и связанных с этим нужд.

Точно так же, если земля в садоводческом товариществе превращается в платную парковку, строительную базу или коммерческий склад, это будет считаться нарушением, так как не соответствует целям, зафиксированным в документах.

Что касается сельскохозяйственных угодий, то нецелевым использованием, по словам юриста, может считаться, например, размещение на них коттеджного поселка или долговременная стоянка техники, не связанная с сельхозпроизводством.

«После фиксации нарушений кадастровую стоимость участка могут пересмотреть. Это значит, что вырастет и земельный налог, который должен платить собственник», — рассказал эксперт.

