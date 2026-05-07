«Звездный адвокат» Карабанов задержан в аэропорту Внуково: за что ему грозит до 12 лет колонии?

В московском аэропорту Внуково при попытке вылететь в Сочи задержали известного адвоката Александра Карабанова, сообщает The Voice. Юриста, которого часто называют «звездным защитником», подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Карабанов убедил соучредителя компании «Интертехника» Алексея Леденева, что может оказать влияние на ход расследования уголовного дела о мошенничестве при поставках продукции для оборонного предприятия «Калашников». За свои услуги адвокат якобы запросил 7 млн рублей.

Как пишет телеграм-канал SHOT, 26 ноября 2024 года в помещении коллегии адвокатов он получил аванс в размере 2 млн рублей, пообещав передать их должностным лицам. Однако, как считает следствие, Карабанов не имел реальной возможности повлиять на исход дела, а полученные деньги присвоил и потратил на личные нужды. Следственные действия проводились 4 и 5 мая, а уже 6 мая адвокат попытался уехать из столицы, но был задержан. Свою вину он не признает.

Александр Карабанов — фигура известная в юридических кругах. Он проработал 10 лет в органах следствия МВД, а затем занялся адвокатской практикой. Среди его клиентов были бизнесмен Умар Джабраилов, полковник Дмитрий Захарченко, продюсер Бари Алибасов, семья Жанны Фриске и другие.

Теперь же сам «звездный защитник» оказался на скамье подсудимых. По двум статьям о мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до 12 лет лишения свободы.

