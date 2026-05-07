В Серебряных Прудах спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли на помощь ветерану ВОВ, упавшей на балконе

6 мая работники 207‐й пожарно‐спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оперативно пришли на помощь ветерану Великой Отечественной войны в поселке Серебряные Пруды. Инцидент произошел в микрорайоне Юбилейный: пожилая женщина не смогла самостоятельно подняться после падения на балконе собственной квартиры.

Все началось с тревожного звонка в единую службу экстренных вызовов «Система‐112». Его сделали обеспокоенные граждане, заметившие неладное. Старший смены Сергей Пронин подробно рассказал о развитии событий.

Заявитель сообщил, что женщина вышла на балкон дома на улице Юбилейной, чтобы отдохнуть в шезлонге. Однако кресло под ней неожиданно провалилось, и пенсионерка упала. Из‐за травмы или слабости она не могла подняться самостоятельно. Ситуация осложнялась тем, что дверь в квартиру была заперта изнутри.

К моменту прибытия спасателей на месте уже находились медики, полицейские и представители местной администрации. Оказалось, что они пришли заранее, чтобы поздравить ветерана с наступающим Днем Победы и вручить подарок. Но вместо торжественной встречи им пришлось включиться в оказание помощи.

Спасатели действовали быстро и слаженно, стараясь минимизировать любые повреждения. Чтобы попасть в квартиру, они решили проникнуть внутрь через балкон. Специалисты подставили трехколенную лестницу, и один из спасателей поднялся по ней. Аккуратно перебравшись через перила, он оказался рядом с пострадавшей женщиной. Затем спасатель смог открыть входную дверь изнутри — это позволило сотрудникам полиции и бригаде скорой медицинской помощи оперативно попасть в помещение.

Медики незамедлительно осмотрели Галину Георгиевну (женщина 1930 года рождения) и оценили ее состояние как удовлетворительное. Врачи предложили госпитализацию, но ветеран отказалась, решив остаться дома.

Несмотря на непредвиденные обстоятельства, представители администрации все же смогли вручить Галине Георгиевне подарок ко Дню Победы. Они тепло поздравили ее, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасатели также присоединились к поздравлениям, выразив глубокое уважение к подвигу ветерана и пожелав благополучия.

