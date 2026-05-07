«Обещал билеты за анонс, а потом исчез»: блогер обвинил Гуфа в обмане из-за концерта

В жизни рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), который недавно вздохнул с облегчением после отмены условного приговора по делу о драке в бане, случился новый конфликт, но уже с блогером, пишет Super.ru.

Все началось с того, что блогер по имени Михаил публично пожаловался на артиста, заявив, что ему обещали билеты на концерт в Сочи. Условие было простым: Михаил должен был сделать анонс выступления в своих социальных сетях. Он согласился, но, когда пришло время получать обещанное, представитель Гуфа, по словам блогера, перестал выходить на связь.

Более того, после того как Михаил предложил оплатить рекламу или хотя бы получить сувенир, менеджер и вовсе исчез.

«Они сказали, что я навязываюсь», — написал возмущенный блогер.

Казалось, что конфликт вот-вот перерастет в громкий скандал, но на помощь пришла сестра рэпера, Ольга Долматова. Она оперативно отреагировала на публикацию и объяснила, что проблема возникла из-за нестабильной связи в Москве и Московской области.

Ольга заверила, что ни Гуф, ни она сама не имеют отношения к тому менеджеру, с которым общался Михаил. Более того, она поблагодарила блогера за то, что он «достучался» до них и помог разрешить ситуацию. Конфликт удалось решить, и, судя по всему, билеты все же будут переданы. Михаил, кстати, тоже остался доволен исходом.

