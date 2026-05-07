По информации издания, видеозапись местного происшествия была опубликована пользователями в социальных сетях и молниеносно разлетелась по всему городу. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как группа несовершеннолетних наносит удары камнями по окнам, разбивая их.

По словам пользователей Сети, эти же подростки запускали фейерверки в непосредственной близости от жилых домов, что создавало дополнительную угрозу для безопасности граждан и могло привести к пожару.

Параллельно с размещением видео в интернете, в дежурную часть местного отдела полиции поступило письменное заявление от жительницы Белова. Женщина случайно стала свидетельницей противоправных действий и решила обратиться к правоохранителям.

«С подростками провели профилактическую беседу. В отношении их родителей составили административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ („Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“)», — говорится в статье VSE42.Ru.

По данным издания, санкция этой статьи предусматривает для виновных родителей штраф, максимальный размер которого может достигать 2 тыс. руб. Все собранные материалы дела для дальнейшего рассмотрения уже переданы в специальную комиссию по делам несовершеннолетних.

