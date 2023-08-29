Иллюзионист Сергей Сафронов поделился впечатлением от пребывания в зоне СВО

Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, что понял во время пребывания в зоне СВО, когда выступал с развлекательной программой перед военными РФ.

В первую очередь артист понял, как важно военным РФ немного отвлечься. Важно хотя бы на несколько часов забыть о вооруженном конфликте и расслабиться, пишет интернет-издание «Абзац».

Иллюзионист отметил, что бойцы РФ - это обычные парни, которые приехали в зону СВО, чтобы защищать Родину. Сергей Сафронов отметил их высокий боевой дух. На несколько часов военные смогли забыть про автоматную очередь. Они были активные, аплодировали и благодарили всех выступающих.

«Мы им показываем фокусы, они удивляются, реагируют, смеются. Поэтому такие праздники, такие концерты, они необходимы. И зрители, эти вот ребята – я говорю про тех, перед кем мы сегодня выступали, – конечно, они крутые, смелые, отважные, и они тоже заслуживают своего, я бы сказал, маленького, но праздника», - высказал мнение иллюзионист Сергей Сафронов

Иллюзионист в составе агитбригады прибыл в зону СВО, где с другими артистами выступал перед российскими бойцами. Военные слушали любимые песни и иногда подпевали. Были бодры и оптимистичны.

Второй момент, который осознал Сергей Сафронов в зоне СВО, - это то, что только профессиональный артист сможет выступать перед военными. Нужны харизма и талант, чтобы заставить людей с такой тяжелой профессией улыбаться.

«Настоящий артист должен уметь работать везде, и должен уметь тронуть сердце каждого своего зрителя, где бы он ни находился: в глубинке, в деревне, в поле, в лесу, в море. Поэтому здесь, мне кажется, как раз таки настоящий артист и сумеет проверить действительно ли он артист», – считает иллюзионист Сергей Сафронов

Концерт для военных проходил в рамках акции «Лучшим воинам мира».