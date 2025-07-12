На юге Франции загорелось поместье Джорджа Клуни

В имении известного голливудского актёра Джорджа Клуни, расположенном на юге Франции, случился масштабный пожар. Об этом стало известно из сообщения французского телеканала BFMTV.

Возгорание началось в парке солнечных батарей, который находится на территории поместья. Площадь возгорания составила примерно 300 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь был успешно ликвидирован.

В данный момент проводится расследование, чтобы выяснить, что стало причиной возгорания.

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на складе компании «Кладовка» в Екатеринбурге — огонь охватил 3,5 тыс. кв. м четырехэтажного здания, частично обрушилась кровля. Огонь тушили 36 спасателей и 16 единиц техники. обошлось без пострадавших.