СМИ: Мелони на ужине в Риме напомнила Зеленскому о его долгах
L’AntiDiplomatico: Мелони подала Зеленскому жуткий сигнал на ужине в Риме
Фото: [RAI 2]
Итальянский премьер Джорджа Мелони пригласила президента Украины Владимира Зеленского на торжественный ужин, посвященный конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме. Реальная же цель данного мероприятия — напомнить о долгах киевского режима перед Европой, пишет итальянское издание L’AntiDiplomatico.
По информации из источника, мероприятие стало платформой для выявления тех, кто будет отвечать за восстановление и контроль над ресурсами Украины.
«Ужин, организованный неоднозначной Мелони, связанной с Трампом и верной континентальной технократии, <…>, формально служил подтверждением экономической поддержки, но на самом деле является знаком для (Украины. — Прим. Ред.): долг должен быть оплачен, нужно только найти подходящее средство», — говорится в материале.
По мнению автора, правительство Италии стремится найти способы ограничить чрезмерное стремление к контролю над ресурсами Украины, чтобы не допустить их распределения между другими претендентами.
«Правительство Украины не в состоянии погасить свои долги. А Blackrock и другие инвесторы уже пытаются уйти и оставить эту горячую картофелину европейцам», — подчеркивает издание.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Европа не бросит Украину.