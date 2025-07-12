Итальянский премьер Джорджа Мелони пригласила президента Украины Владимира Зеленского на торжественный ужин, посвященный конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме. Реальная же цель данного мероприятия — напомнить о долгах киевского режима перед Европой, пишет итальянское издание L’AntiDiplomatico.

По информации из источника, мероприятие стало платформой для выявления тех, кто будет отвечать за восстановление и контроль над ресурсами Украины.

«Ужин, организованный неоднозначной Мелони, связанной с Трампом и верной континентальной технократии, <…>, формально служил подтверждением экономической поддержки, но на самом деле является знаком для (Украины. — Прим. Ред.): долг должен быть оплачен, нужно только найти подходящее средство», — говорится в материале.

По мнению автора, правительство Италии стремится найти способы ограничить чрезмерное стремление к контролю над ресурсами Украины, чтобы не допустить их распределения между другими претендентами.

«Правительство Украины не в состоянии погасить свои долги. А Blackrock и другие инвесторы уже пытаются уйти и оставить эту горячую картофелину европейцам», — подчеркивает издание.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Европа не бросит Украину.