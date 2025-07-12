В Днепропетровской области увеличилось количество объявлений о срочной продаже недвижимости на фоне успешного продвижения российских войск со стороны Донбасса, сообщает РИА Новости.

В результате анализа местных объявлений агентство обнаружило, что, например, стоимость двухкомнатной квартиры в городе Кривой Рог составляет всего 314 тыс гривен (565 тыс рубл), а однокомнатная квартира в городе Каменское — 293 тыс гривен (527 тыс руб), что является очень низкой ценой по украинским меркам.

В большинстве объявлений указывается, что жилая недвижимость продается в кратчайшие сроки.

Специалисты по недвижимости предлагают свои услуги в Днепропетровской области по оперативной продаже недвижимости. Они в своих объявлениях, заполонивших интернет, гарантируют, что якобы процесс займет не более 8 дней.

Примечательно, что ранее подобная ситуация была зафиксирована в городе Сумы. В этом регионе правоохранительные органы России отмечают, что местные жители массово продают свое жилье и переезжают в другие части Украины.

Ранее сообщалось, что ВС России приблизились к Сумам на 19 километров и готовы брать город.