В пятницу, 11 июля, произошло неожиданное событие: самолёт Ан-124 поднялся в воздух из аэропорта Днепропетровска и совершил перелет через территорию Украины. По данным некоторых мониторинговых систем, самолет мог направляться в западную часть страны.

Согласно информации, полученной от Flightradar, грузовой самолёт Ан-124 поднялся в воздух примерно в полдень из аэропорта Днепра. В условиях боевых действий в Днепропетровской области и первых авиаударов по объектам в черте города, его полет может быть связан с проведением необъявленной публично операции по эвакуации.

Также высказывались предположения о том, что самолёт мог доставлять американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Маршрут полёта Ан-124 не разглашался. Однако не исключается возможность его переброски в Европу.

В некоторых средствах массовой информации также высказывается мнение, что это может быть тот самый самолёт Ан-124, который был конфискован у компании «Волга-Днепр» властями Канады в 2022 году. Тогда представители Украины сообщали о намерении использовать воздушное судно «в интересах государства».

В связи с тем, что с 2022 года воздушное пространство над Украиной закрыто, украинские социальные сети отреагировали на произошедшее с особым оживлением. Примечательно, что позывной борта, который был замечен в небе, содержал в себе явный намек на президента России: PTNPNH2. Что в украинском сегменте соцсетей сочли особым цинизмом.

Ранее сообщалось, что нехватка трапов и еды спровоцировала транспортный коллапс в Шереметьево.