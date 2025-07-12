Россиянам назвали рядовые предметы в автомобиле, что в жару станут угрозой для жизни

В жаркую погоду температура в салоне автомобиля может достигать опасных значений — 60–70 °C. Это создает условия, подобные нахождению в духовке, что может привести к трагическим последствиям, поведала в беседе с RT Асият Абдуллаева, руководитель кафедры ветсанэкспертизы и биобезопасности РОСБИОТЕХа.

В беседе с журналистами она отметила, что под воздействием высоких температур обычные вещи могут представлять опасность. Она подчеркнула, что многие лекарства теряют свои свойства уже при температуре +25 градусов.

Некоторые из них, такие как инсулин, мази, спреи или антибиотики, могут содержать вредные и даже токсичные компоненты, — посетовала она.

«Перегрев аккумуляторов гаджетов (телефонов, портативных зарядных устройств) провоцирует возгорание. Стеклянные бутылки с водой — солнечные лучи фокусируются на прозрачной жидкости, вызывая эффект линзы и риск возгорания, пластиковые выделяют опасные для здоровья человека химические вещества», — заявила Абдуллаева.

Также она обратила внимание на то, что дезодоранты, аэрозольные краски и другие подобные вещества могут расширяться и взрываться при температуре +50 °C. А шоколадные и жевательные конфеты, в свою очередь, при такой температуре начинают плавиться, что создаёт благоприятную среду для размножения дрожжей и плесени.

«Перед выходом из машины устраивайте «контрольный осмотр» — в зоне риска даже «безобидные» влажные салфетки, которые при разложении выделяют сероводород с запахом тухлых яиц», — заключила Абдуллаева.

Ранее сообщалось, что две пляжные зоны в Химках подготовили к летнему сезону — там установили шезлонги, душевые кабины и туалеты, а также оборудовали современные спасательные вышки.