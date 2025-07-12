Депутат Стенякина: за нарушение температурного режима на работе грозит 80-тысячный штраф

В случае если работодатель не обеспечит сотрудникам комфортные условия труда в жаркую погоду, ему может грозить штраф в размере до 80 тысяч рублей, как рассказала в интервью РИА Новости Екатерина Стенякина, член комитета Государственной думы по труду.

Она напомнила, что, в соответствии с установленными законодательством нормами, в помещении с кондиционером температура должна составлять 24–25 градусов.

В случае если температура на рабочем месте будет выше установленных СанПином нормативов, работодатель обязан незамедлительно создать ратотникам комфортные условия микроклимата.

«Нормы температуры на рабочем месте по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН) обязаны соблюдать все работодатели и обеспечить сотрудникам безопасные условия работы в холодную и жаркую погоду», — сказала Стенякина.

Парламентарий также отметила, что в соответствии с положениями статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за несоблюдение требований по охране труда, включая нарушение температурного режима на рабочем месте, трудовая инспекция может применить штрафные санкции.

«Сейчас их размеры такие: для должностных лиц и ИП — от двух до пяти тысяч рублей, а для организаций — от 50 до 80 тысяч рублей», — добавила Стенякина.

Также она обратила внимание на то, что в случае несоблюдения работодателем прав работников на достойные условия труда и игнорирования их обращений, сотрудник имеет возможность пожаловаться как в Федеральную службу по труду и занятости, так и напрямую в Роспотребнадзор.

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