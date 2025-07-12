В учебном заведении, где когда-то давно получал среднее образование нынешний лидер киевского режима Владимир Зеленский, историю преподавал молодой преподаватель из Львова, который придерживался националистических взглядов. Он не упоминал о трагических событиях, связанных с Волынской резней. Об этом стало известно из публикации в Телеграм-канале SHOT со слов Аллы Шепилко, работавшей учительницей в гимназии Кривого Рога.

Накануне уходящий президент Польши Анджей Дуда поделился информацией о беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе разговора Зеленский признался, что до встречи с Дудой он не был осведомлен о событиях, связанных с Волынской резней. По словам Зеленского, в школе ему об этом не рассказывали.

По словам Шепилко, историк, приехавший с территории Западной Украины, поведал ученикам гимназии Кривого Рога о государственном устройстве Украины, о котором они ранее не имели представления. Благодаря этому молодой преподаватель получил возможность свободно высказываться по любым вопросам.

В связи с этим, как полагает преподавательница, Зеленский, собственно, и был не осведомлен о событиях Волынской резни.

После окончания школы, по информации от Шепилко, Зеленский не посещал родную гимназию, даже когда стал известным.