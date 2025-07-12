Лохматый против лягушатника: Джонсон обвинил Макрона в организации миграционного кризиса в Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон охарактеризовал президента Франции Эммануэля Макрона как «злого гения». В своей статье для издания Daily Mail он выразил убеждённость в том, что именно Макрон несёт ответственность за миграционный кризис на Туманном Альбионе

По словам известного своими провокационными заявлениями британского политика, президент Франции организует и направляет потоки нелегальных мигрантов через пролив Ла-Манш с целью побудить жителей Великобритании к возвращению в состав Европейского союза.

«Какой злой гений стоит за этим ежедневным унижением британского государства? Да, ребята, есть один конечный бенефициар всего этого кошмара – Эммануэль Макрон", – написал Джонсон.

К настоящему времени Макрон никак не отреагировал на столь резкий выпад в отношении себя со стороны бывшего британского коллеги..

Ранее сообщалось, что главу Белого дома Дональда Трампа заподозрили в деменции после неожиданного ответа на вопрос о новом центре для мигрантов.