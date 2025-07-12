Врач Вахляев назвал тех, кто находится в зоне риска из-за жары

В условиях жары в группе риска оказываются люди с сердечно-сосудистыми, эндокринными и хроническими заболеваниями, а также страдающие от избыточного веса, поведал в интервью РИА Новости Антон Вахляев, врач-кардиолог и анестезиолог-реаниматолог.

Специалист по медицине предупредил, что в группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми, эндокринными и хроническими заболеваниями, а также люди с избыточным весом. Он также подчеркнул, что недостаточная масса тела также может стать причиной внушительных проблем со здоровьем в условиях жары, таких, например, как тепловой удар.

Вахляев подчеркнул, что дети более уязвимы перед жарой, чем взрослые, поскольку их небольшой вес способствует более быстрому перегреву.

Специалист по заболеваниям сердечно-сосудистой системы также отметил, что в условиях повышенных температур организм человека реагирует расширением сосудов, чтобы ускорить процесс теплоотдачи.

«Головной убор, адекватное употребление жидкости, нахождение в прохладном месте, режим активности и отдыха — это самые ключевые меры профилактики», — добавил он.

Ранее сообщалось, что изнывающие от аномальной жары москвичи до предела заполонили Мещерский пляж, несмотря на предупреждения Роспотребнадзора.