Депутат Гаврилов: ушедшим с работы в июле повысят пенсии с 1 августа

Российские граждане пенсионного возраста, которые достигли 80 лет в июле, а также лица, которым была присвоена первая группа инвалидности или которые вышли на заслуженный отдых в июле, с 1 августа начнут получать увеличенную пенсию, сообщил в беседе с РИА Новости Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы от КПРФ.

По информации, полученной от депутата, в августе 2025 года многие пенсионеры получат новые суммы выплат. Это связано с тем, что в июле у некоторых из них произошли события, которые, согласно законодательству, могут повлиять на размер пенсии, уточнил Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что чаще всего причиной становится достижение 80-летнего возраста. С этого момента пенсионер начинает получать удвоенную фиксированную выплату к своей страховой пенсии, начиная с августа.

«Размер базовой фиксированной части на 2025 год составляет 8 907 рублей 70 копеек, и при достижении 80 лет она увеличивается до 17 815 рублей 40 копеек. Все это происходит автоматически, если данные о возрасте и статусе пенсионера есть в системе», — рассказал он.

Подобным образом начинает действовать и доплата за уход в размере 1 314 рублей, если за пенсионером официально оформлен уход, — добавил Гаврилов.

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