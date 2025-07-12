Врачи борются за жизнь сбитой лихачом на ВМW девочки в Костроме

В Костроме, на улице 11 июля, в вечернее время, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки BMW. В результате наезда пострадала девочка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном телеграм-канале прокуратуры региона.

Согласно информации от компетентных органов, авария случилась на пересечении улицы Сенной и проспекта Мира. Водитель автомобиля марки BMW, возраст которого составляет 30 лет, предпринял попытку проехать через пешеходный переход, по которому в это время двигались люди.

В результате инцидента пострадала тринадцатилетняя девочка. Она была госпитализирована со множественными травмами.

Костромская прокуратура начала проверку по факту произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 11 июля, около 21:00 на Бережковской набережной, 1, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. В результате пострадали, по предварительным данным, пять человек, среди них двое детей. Состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое. Сейчас за их жизнь борются медики.