Вильфанд предупредил об аномальной жаре на юге России

В южных регионах России до конца недели ожидается аномально жаркая погода с температурой до 42 градусов. В Центральной России в воскресенье температура немного снизится, и пройдут кратковременные дожди. Об этом поведал в интервью РИА Новости Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

В воскресенье погода начнет немного меняться. Как уточнил синоптик, на небе появятся облака, а местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха будет держаться в районе 30–33 градусов.

«Аномально жаркая погода прогнозируется до пятницы включительно в южной половине европейской России: Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели — до 42 градусов», — сказал Вильфанд.

Он сообщил, что в центральной части европейской территории России в субботу ожидается сильная жара, температура воздуха поднимется до 35–36 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что на фоне экстремальной жары в Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции городского округа Подольск организовали акцию по раздаче питьевой воды для водителей на дорогах округа.