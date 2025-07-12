«Украина.ру»: в воздухе над Украиной сейчас 200+ беспилотников, киевляне бегут в метро

В украинском небе уже можно услышать громкий гул «Гераней». По данным мониторинговых систем, большинство дронов обходят Киев стороной, но есть сообщения о взрывах в городе. Как передает издание "Украина.ру", основная часть российских боевых беспилотников направляется на запад Украины.

Тем не менее украинские паблики заполонили фото и видео жителей Киева, которые с приходом темноты спустились в метро, заполонив собой станции. Кто-то просто сидит в телефоне, кто-то прогуливается по платформе. Много людей принесли с собой постели, надувные матрасы и улеглись спать прямо на полу.

Кроме того, появились сведения о том, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС Воздушно-космических сил Российской Федерации, вооружённые крылатыми ракетами Х-101, поднялись в воздух с аэродромов. Они направляются к границе с целью нанесения ударов по объектам на территории Украины..

Минобороны России последнюю информацию пока никак не подтверждает и не опровергает.